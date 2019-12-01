EURO 2020 kuraları İtalyan basınında: İtalya şanslı, bundan iyisi olamazdı

01.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:30

EURO 2020 finalleri için dün yapılan kurada Türkiye, İsviçre ve Galler ile aynı gruba düşen İtalya, ülke basını tarafından "şanslı" bulundu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te dün çekilen kuralarla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu. İtalya ile Türkiye, açılış maçında 12 Haziran 2020'de Roma'da karşı karşıya gelecek.

İtalyan basını, İtalya'nın dünkü kuralarda "şanslı" olduğu görüşünde birleşti. Bugünkü spor gazeteleri haberi baş sayfadan şu başlıklarla verdi:

Tuttosport: "(Kurayı çeken) Totti şans getirdi"

La Gazzetta Sportiva: "İtalya çok iyi bir kura çekti. Bundan iyisi olamazdı!"

Corriere dello Sport: "Şanslı bir İtalya"

Kura sonuçları diğer gazetelerde de geniş yer buldu. Corriere della Sera gazetesi EURO 2020 eşleşmelerinin İtalya'nın "yüzünü güldürdüğü" yorumunu yaptı. La Stampa da İtalyancada "kolay iş" anlamına gelen bir terimle "İtalya için yokuş aşağı yol" başlığını kullandı. La Repubblica da "Nihayet İtalya olabilecek en kötü rakipleri çekmedi" dedi.

İtalyan basını, Almanya, Fransa ve Portekiz'in yer aldığı F Grubu'nu ise "şampiyonlar turu" ve "çelik grup" gibi ifadelerle tanımladı.

Mancini: Türkiye güçlü bir takım

Öte yandan İtalyan basını, İtalya'nın F Grubu'na düşmediği için şanslı olduğunu teslim ederken, kendi grubunun lideri olacağına kesin gözüyle bakmaması gerektiğini de vurguladı.

La Gazzetta Sportiva, İtalya'nın rakiplerini analiz ettiği haberinde Türkiye'nin "genç ve yetenek açısından zengin" bir takım olduğunu yazdı. Gazete, Türkiye'nin "defolarını" ise "tecrübe ve golcü oyuncu eksikliği" şeklinde sıraladı.

İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini de kuralarla ilgili olarak İtalyan televizyonlarına yaptığı açıklamada, "Bence tüm gruplar oldukça dengeli, Fransa-Almanya-Portekiz'in yer aldığı grup hariç, bu grup oldukça sert" dedi. Mancini, Türkiye ile ilgili olarak da "Türkleri çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir takımları var, Genç ve çok başarılı oyuncuları var. Güçlü bir takım" dedi.