EURO 2020 kupası Azerbaycan'da
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EURO 2020 kupası Azerbaycan'da

EURO 2020 kupası Azerbaycan'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Şampiyonası (Euro 2020) kupası, Azerbaycan'a getirildi.

Avrupa Şampiyonası (Euro 2020) kupası, Azerbaycan'a getirildi.

11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Kupası turu kapsamında kupa Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye getirildi. 7-9 Mayıs tarihleri arasında Bakü'de sergilenecek Avrupa Şampiyonası kupası, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e takdim edildi.

Kupanın bir sonraki durağı Kopenhag

Avrupa Şampiyonası'nı kazanan takıma takdim edilecek kupa, Bakü'den sonra Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a götürülecek. Euro 2020 karşılaşmaları, Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıldönümü vesilesiyle farklı ülkelerde düzenleneceği belirtilmişti.

Türkiye A Milli Takımı, iki karşılaşmasını Bakü'de oynayacak

A Grubu'nun 3 maçı ve çeyrek final karşılaşması Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak. Mücadeleler 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. - BAKÜ

EURO 2020 kupası Azerbaycan'da
EURO 2020 kupası Azerbaycan'da
EURO 2020 kupası Azerbaycan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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