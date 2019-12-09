Euro 2020 katılacak olan Rusya neden 2022 Dünya Kupası'ndan dışlandı
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Euro 2020 katılacak olan Rusya neden 2022 Dünya Kupası'ndan dışlandı

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping skandalı nedeniyle uluslararası müsabakalardan men edilen "Rusya'nın Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabileceği" kararına açıklık getirdi. WADA bu turnuvaların bölgesel bazda ve sadece tek bir spor dalıyla alakalı olduğunu söyledi

09.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:29
Euro 2020 katılacak olan Rusya neden 2022 Dünya Kupası'ndan dışlandı

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping skandalı nedeniyle uluslararası müsabakalardan men edilen "Rusya'nın Euro 2020 Futbol Şampiyonası'na katılabileceği" kararına açıklık getirdi.


WADA, Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat oyunları ve uluslararası turnuvalardan men ettiğini duyurmuş ancak Euro 2020 ve 2021'deki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmasına izin vereceklerini belirtmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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