Euro 2020 katılacak olan Rusya neden 2022 Dünya Kupası'ndan dışlandı

09.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:29

Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping skandalı nedeniyle uluslararası müsabakalardan men edilen "Rusya'nın Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabileceği" kararına açıklık getirdi.



WADA, Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat oyunları ve uluslararası turnuvalardan men ettiğini duyurmuş ancak Euro 2020 ve 2021'deki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmasına izin vereceklerini belirtmişti. Euronews.com'da Görüntüle