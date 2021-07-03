EURO 2020: İtalya'nın çeyrek final galibiyetine sakatlık gölgesi: "İtalya, Spinazzola için gözyaşları içinde"

İtalya'nın Belçika'yı yenerek yarı finallere yükseldiği dün akşamki EURO 2020 maçında yıldız oyuncularından Leonardo Spinazzola'nın sakatlanması galibiyet sevincine gölge düşürdü.

İtalya'nın Belçika'yı yenerek yarı finallere yükseldiği dün akşamki EURO 2020 maçında yıldız oyuncularından Leonardo Spinazzola'nın sakatlanması galibiyet sevincine gölge düşürdü.

İtalya'nın 2-1 yendiği maçın bitimine yaklaşık 10 dakika kala, gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarılan Spinazzola'nın sakatlığının uzun süre futboldan uzak kalmasına yol açacağı belirtiliyor.

Yapılan ilk muayenelerde 28 yaşındaki oyuncunun aşil tendonunda lezyon belirlendi.

Detaylı tetkik sonuçları henüz gelmese de İtalyan basını Spinazzola'nın aylarca sahalardan uzak kalacağını ve EURO 2020 şampiyonasında bir daha maça çıkamayacağını yazdı.

İtalya'nın çeyrek final maçındaki galibiyeti ve finallere bir adım daha yaklaşması bugünkü gazetelerin baş sayfalarında "Rüya gibi bir İtalya", "İtalya kazandı, rüya sürüyor" gibi ifadelerle kutlandı. Ancak Spinazzola'nın sakatlanması gecenin "akordu bozuk tek notası" diye yorumlandı.

La Gazzetta dello Sport, "Gece aynı zamanda gözyaşlarının da gecesi oldu. Ama maalesef yarı finale ulaştığımız için sevinç gözyaşları değil, acı içinde yere yığılan Leonardo Spinazzola'nın yüzünden akan gözyaşlarının" diye yazdı.

Gazete, ilk teşhisin Roma takımı oyuncusu Spinazzola'nın 6 aya kadar sahalardan uzak kalacağı yönünde olduğunu belirtti ve, "Bu futbol oynayan biri için en korkunç teşhislerden biri… Aynı zamanda İtalya'dan Avrupa Şampiyonası'nda ve Roma'dan gelecek sezonda en güçlü isimlerinden birini alıp götürdü" dedi.

'Spinazzola için Avrupa Şampiyonası bitti'

Corriere dello Sport da, "İtalya, Spinazzola için gözyaşları içinde" diye yazdı. Gazete, Spinazzola'nın "fedakarlığı" ve gözyaşlarının, milli takımın maçtaki iki golünden daha fazla içe işlediği yorumunu yaptı.

Sport Mediaset kanalı da "İtalya'nın EURO 2020'deki en büyük kahramanlarından Leonardo Spinazzola için Avrupa Şampiyonası bitti" dedi.

Tuttosport gazetesi de "Bu devasa, kahraman, güzelim İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 5. kez yarı finale kalıyor" dedi ve Spinazzola'nın ciddi sakatlığının "bu çabayı daha da büyük bir boyuta taşıdığını" yazdı.

Dünkü çeyrek final maçını kazanmasının ardından İtalya 6 Temmuz'da yarı finallerde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Tuttosport, İtalya'nın 2012 Avrupa Şampiyonası finalini İspanya'ya karşı kaybettiğini hatırlatarak, Salı günü İspanya'ya karşı galip gelinmesinin "bu hesabı kapatacağını" ve bunun Spinazzola'ya adanacağını yazdı.