EURO 2020 ilk 11 kimler oldu?
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EURO 2020 ilk 11 kimler oldu?

EURO 2020 ilk 11 kimler oldu?
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EURO 2020 açılış maçında A Milli Takım, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşıyor. Tüm dünyanın izleyeceği maçta tribünlerde 3 bin Türk taraftarın olması bekleniyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Dev karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

EURO 2020 açılış maçında A Milli Takım, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşıyor. Tüm dünyanın izleyeceği maçta tribünlerde 3 bin Türk taraftarın olması bekleniyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Dev karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

EURO 2020 TÜRKİYE İLK 11'LER!

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin ilk 11'de olması beklenmezken yıldız ismin yedekler arasında olma ihtimali bulunuyor.

Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak.

İTALYA İLK 11'LER!

Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Locatelli, Jorginho, Insigne, Barella, Berardi, Florenzi, Immobile

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