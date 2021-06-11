EURO 2020 ilk 11 kimler oldu?

EURO 2020 açılış maçında A Milli Takım, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşılaşıyor. Tüm dünyanın izleyeceği maçta tribünlerde 3 bin Türk taraftarın olması bekleniyor. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Dev karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.