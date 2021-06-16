EURO 2020 hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 kaç grup var?
2020 yılı yazında yapılacaktı. Fakat turnuva koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Peki, EURO 2020 hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 kaç grup var?
2020 yılı yazında yapılacaktı. Fakat turnuva koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. Peki, EURO 2020 hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 kaç grup var?
EURO 2020 HANGİ ÜLKEDE OYNANIYOR?
12 Haziran tarihinde oynanan karşılaşma, Roma'da oynandı. Çeyrek finali oynanacak yerler, Saint-Petersburg, Münih, Bakü ve Roma. EURO 2020 yarı final karşılaşmaları ise, Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak
EURO 2020'DE KAÇ TAKIM OLACAK?
EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecektir