EURO 2020 hangi kanalda yayınlanacak? İşte EURO 2020 ilk maçları ve yayın tarihleri

EURO 2020 yaklaşırken taraftarlar birbirinden zorlu maçlara sahne olacak olan turnuvanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, EURO 2020 hangi kanalda yayınlanacak? İşte EURO 2020 ilk maçları ve yayın tarihleri

Geçen yıl oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ertelenmişti. Bu yıl oynanacak olan Euro 2020, Türkiye'nin de turnuvada yer almasıyla Türkiye'deki futbolseverler için farklı bir anlam kazandı.

EURO 2020 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Turnuvanın yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler şampiyonanın hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı. Türkiye'nin de yer aldığı Euro 2020, TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Euro 2020, 11 Haziran'da başlayıp, 11 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

HANGİ TAKIMLAR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK?

Euro 2020 geçmiş turnuvalara göre birçok farklı ülkede oynanacak.

Bu ülkeler, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Macaristan, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Romanya, Hollanda, Rusya, Danimarka, İngiltere olarak belirlendi.

Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı ilk karşılaşma Roma Olimpiyat Stadyumu'nda, Galler karşılaşması ve İsviçre maçları ise Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye ile İtalya maçının başlama saati 22:00, Galler ve İsviçre maçlarının başlama saati ise 19:00 olarak belirlendi.