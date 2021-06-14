Euro 2020 günün maçları nelerdir? 14 Haziran bugün Euro 2020 hangi maçlar oynanacak? Kadrolar belli mi?
Euro 2020 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Euro 2020 'de günlük ortalama 3 maç yapılıyor. Gruplar sona erdiğinde çeyrek final ve ardından yarı final maçları oynanacak. Peki 14 Haziran bugünün maçları nelerdir? Euro 2020 bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacaktır?
Avrupa Kupası Şampiyonası kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grup maçları oynanacak. Peki 14 Haziran Pazartesi Euro 2020 maçları nelerdir? Bugün hangi maçlar oynanıyor? Bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLADI NE ZAMAN BİTECEK?
Euro 2020 turnuvası 11 Haziran Cuma günü başlamıştı. Turnuva 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Yani, Euro 2020 turnuva tarihleri 11 Haziran-11 Temmuz arasındadır.
14 HAZİRAN PAZARTESİ EURO 2020 GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?
Bugün 3 maç oynanacak. Günün maçları şu şekilde:
- İskoçya - Çek Cumhuriyeti
- Polonya - Slovakya
- İspanya - İsveç
GÜNÜN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Euro 2020 maçlarını TRT 1 ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
GÜNÜN MAÇLARI SAAT KAÇTA?
İskoçya - Çek Cumhuriyeti maçı 14 Haziran Pazartesi saat 16:00'da
Polonya - Slovakya maçı 14 Haziran Pazartesi saat 19:00'da
İspanya - İsveç maçı 14 Haziran Pazartesi saat 22:00'da