Euro 2020 gruplarda kaç maç yapılacak? 3 maç mı 6 maç mı oynanacak?
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Euro 2020 gruplarda kaç maç yapılacak? 3 maç mı 6 maç mı oynanacak?

Euro 2020 gruplarda kaç maç yapılacak? 3 maç mı 6 maç mı oynanacak?
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Euro 2020'nin başlamasıyla birlikte gruplarda kaç maç oynanacak merak edildi. Detayları kısaca anlatalım.

Bildiğiniz gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 6 maç oynanıyor. Peki, Euro 2020'de 6 maç mı olacak yoksa 3 maç mı?

EURO 2020 GRUPLARDA KAÇ MAÇ OLACAK?

Euro 2020 Avrupa Kupası Şampiyonasında gruplarda toplam 3 maç oynanacaktır. Aynı şekilde FIFA Dünya Kupası turnuvalarında da 3 maç oynanaıyor. Bu bakımdan her maç final niteliği taşıyor diyebiliriz.

TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Milli takımımız A grubunda yer alacaktır.A grubundaki takımlar:

- Türkiye

- İtalya

- Galler

- İsviçre

A Milli takımımız A grubunda, İtalya, Galler ve İsviçre ile 1'er kez karşılaşacaktır. Grupta 1 takım maksimum 3 galibiyet yani 9 puan toplayabilir.

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