Euro 2020 Google'da doodle oldu! Euro 2020 müsabakaları neler, nerelerde oynanacak?

Tüm Dünyanın heyecanla beklediği Euro 2020 Google'da doodle oldu! Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Euro 2020 bu yıl yapılmaya başlıyor. Euro 2020 müsabakalarında ilk maç Türkiye ile İtalya arasında olacak. 11 farklı ülkede düzenlenecek olan müsabakalarda ikiden fazla ülke ev sahipliği yapacak. Peki, Euro 2020 müsabakaları neler, nerelerde oynanacak? Euro 2020 Google'da doodle oldu! Detaylar haberimizde!

Tüm Dünyanın heyecanla beklediği Euro 2020 Google'da doodle oldu! Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Euro 2020 bu yıl yapılmaya başlıyor. Euro 2020 müsabakalarında ilk maç Türkiye ile İtalya arasında olacak. 11 farklı ülkede düzenlenecek olan müsabakalarda ikiden fazla ülke ev sahipliği yapacak. Peki, Euro 2020 müsabakaları neler, nerelerde oynanacak? Euro 2020 Google'da doodle oldu! Detaylar haberimizde!

EURO 2020 GOOGLE'DA DOODLE OLDU!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 16. Avrupa Futbol Şampiyonası olacaktır. Turnuva finalleri, 2020 yılı yazında yapılacaktı. Fakat turnuva koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. UEFA, yaptığı açıklamada turnuvanın resmî adının ve ev sahiplerinin aynı kalacağını açıkladı.

EURO 2020'de, EURO 2016'da olduğu gibi 24 ülkenin millî takımları mücadele edecektir.

EURO 2020 MÜSABAKALARI NELER?

Her şehir üç grup maçına ve son 16 veya çeyrek final maçlarından bir tanesine daha ev sahipliği yapacak. Paylaştırmalar şu şekildedir.

Grup maçları, son 16, yarı final ve final: Londra (İngiltere)

Grup maçları ve çeyrek final: Münih (Almanya), Bakü (Azerbaycan), Sankt-Peterburg (Rusya), Roma (İtalya)

Grup maçları ve son 16: Kopenhag (Danimarka), Bükreş (Romanya), Amsterdam (Hollanda), Dublin (İrlanda), Bilbao (İspanya), Budapeşte (Macaristan), Glasgow (İskoçya)

A Grubu: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Sankt-Peterburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda) Sevilla (İspanya) ve Sankt-Peterburg (Rusya) olarak değiştirildi

F Grubu: Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan)

EURO 2020 NERELERDE OYNANACAK?

Türkiye- İtalya maçı Roma Olimpiyat Stadı'nda, 11 Haziran Cuma gün saat 22.00'de oynanacak.

Galler- İsviçre maçı Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 12 Haziran Cumartesi saat 16.00'te oynanacak

Türkiye-Galler Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran Çarşamba saat 19.00'de oynanacak.

İtalya- İsviçre Roma Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran Çarşamba saat 22.00'da oynanacak.

İtalya-Galler Roma Olimpiyat Stadı'nda, 20 Haziran Pazar saat 19.00'de oynanacak.

EURO 2020 ŞARKISI!