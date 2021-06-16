EURO 2020 F Grubu: Fransa: 1 Almanya: 0
EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.
EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup etti.
EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Fransa ile Almanya Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın tek sayısı Hummels'in kendi kalesine attığı golden geldi.
20. dakikada Hummels ters bir vuruşuyla Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Dev maçta başka gol çıkmayınca EURO 2020 F Grubu ikinci maçını Almanya karşısında Fransa, 1-0'lık skorla kazandı.
Bu sonuçla Fransa, ilk hafta maçları sonrası Portekiz'in ardından ikinci sıraya yerleşti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı