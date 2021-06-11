EURO 2020: Europol turnuvanın güvenli geçmesi için Lahey'de özel polis merkezi kurdu
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EURO 2020: Europol turnuvanın güvenli geçmesi için Lahey'de özel polis merkezi kurdu

EURO 2020: Europol turnuvanın güvenli geçmesi için Lahey'de özel polis merkezi kurdu
BBC - Haberler | Dünya

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) güvenliği, Hollanda'nın Lahey kentinden sağlanacak.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), farklı ülkelerde 11 ayrı kentte yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) güvenli geçmesi için, merkezinin bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi (IPCC) kurdu.

Aralarında Türkiye'den temsilcilerin de bulunduğu 24 ülke polisi; siber saldırılar, sahte bilet satışı ve Avrupa içinde seyahat eden "holiganların" takibi konularında yoğun bir çalışma yürütecek.

Merkezde özellikle futbol suçları konusunda uzmanlaşmış, 24 ülkeden 45 polis görev yapacak. "EURO 2020 Görev Gücü" adı verilen özel ekip, turnuva boyunca 7 gün 24 saat çift vardiya halinde turnuvaya ilişkin gelişmeleri izleyecek.

Maçlar öncesinde olası güvenlik sorunlarını günlük olarak tartışacak olan merkez, şampiyonanın dijital sistemlerine yönelik siber saldırılar, sahte bilet satışı ve daha önce futbol stadyumlarında olaylara karıştığı belirlenen fanatik taraftarları da izleyecek.

Özel ekipler, turnuvanın güvenliğini tehdit edebilecek terörizm, sahte Covid sertifikası ve sahte ürün kaçakçılığı gibi suçları da takibe alacak.

Lahey'deki merkezde, maç öncesi ya da sonrasında olumsuzluk saptayan polis memurları, anında ev sahibi ülkenin güvenlik birimleri ile iletişime geçerek durumdan haberdar edecek.

Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi'nin yönetimi, şampiyonaya katılan ülkeler ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından Hollanda, İngiltere ve Romanya'ya verildi.

Bunun gerekçesi ise bu 3 ülkenin stadyumların iç ve çevre güvenliği konusunda çok fazla yatırım yapmaları. UEFA ve diğer ülke federasyonları, İngiltere'nin, futbol fanatiklerinin çıkardığı olayları önleme konusunda büyük bir tecrübeye sahip olduğunu düşünüyor.

Aynı şekilde Hollanda ve Romanya da, stadyumların güvenliği konusunda uzmanlığa ve bu konuda büyük bir mücadele ağına sahip.

Merkezde, Ukrayna ve Rusya'dan polisler de yer alıyor. İki ülke arasında şampiyona öncesi yaşanan forma gerilimi nedeniyle taraftarlar arasında yaşanabilecek olası huzursuzluğun önlenmesi için Rus ve Ukraynalı polislerin sıkı bir işbirliği içinde çalışacakları belirtildi.

Merkezde AB üyesi ülkelerin yanı sıra, birlik üyesi olmayan Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Rusya Federasyonu, İsviçre, Ukrayna ve İngiltere'den temsilciler görev yapıyor.

Europol Genel Müdürü Catherine De Bolle, teşkilatın yetenekleriyle desteklenen sahadaki görevlilerin, 11 farklı şehirde oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmalarının sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılması için çaba göstereceğini söyledi.

EURO 2020: Europol turnuvanın güvenli geçmesi için Lahey'de özel polis merkezi kurdu
BBC
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