EURO 2020 Elemeleri Torbaları Belli Oldu
UEFA EURO 2020 Eleme Grupları torbaları, Uluslar Ligi müsabakaları sonrası belli oldu. Türkiye, 3. torbada yer alıyor.
UEFA EURO 2020 Eleme Grupları torbaları, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonucunda oluşan puanlamanın ardından belirlendi. Türkiye'nin 3'üncü torbada yer aldığı kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan turnuvada mücadele etme hakkını kazanacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçlarının ardından belirlenecek. Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.
KURA ÇEKİMİ TORBALARI:
UEFA Uluslar Ligi torbası: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre
1'inci torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya
2'nci torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya
3'üncü torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail
4'üncü torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan
5'inci torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları
6'ncı torba: Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino
-
haydi tüpçü haydi lucescu buradada maskara edin bizi insan olan şehitlerden gazilerden ayrıca ampute milli takımından utanır yazıklar olsun size defolun gidinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
zamanında 6.torbadaki Letonya playofda bizi eleyip Avrupa kupasıan gitmişti. Şuan takımızı 3.torbada bu federasyponun başarısı. kutlarım destek zamanı şu anCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Ciko, portekiz ve ingiltere uluslar liginin gruplarından lider çıktıkları için 2019 baharında play off oynayacaklar ve direkt katılma ihtimalleri var eğer gidemezlerse 1 'nci torbadan kuraya dahil olacaklarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
burdada nal toplarız bu kafayla gidilirseCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Portekiz ve ingiltere neredeCevap Yaz Yayından Kaldır