Euro 2020 elemeleri'nde yarın türkiye'de top koşturan 8 oyuncu sahaya çıkıyor

14.10.2019 12:22

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın oynanacak maçlarda Süper Lig'de ve TFF 1'inci Lig'de top koşturan 8 futbolcu ülkelerinin formasını giyecek.

Romanya'dan Gaziantep FK oyuncusu Alin Tosca ve Galatasaraylı Florin Andone, Norveç'ten Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth, Yunanistan'da Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis ve Bosna Hersek'te Medipol Başakşehirli Edin Visca, İttifak Holding Konyaspor'dan Rijad Bajic ve TFF 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un file bekçisi İbrahim Sehic ülkelerinin başarısı için ter dökecek.

ROMANYA-NORVEÇ MAÇINDA 3 İSİM SAHADAF Grubu'nda Romanya ile Norveç'in karşı karşıya geleceği mücadelede Süper Lig'de forma giyen Romanya'dan iki, Norveç'ten ise bir futbolcu sahada olacak. Rumenlerde, Gaziantep Futbol Kulübü savunma oyuncusu Alin Tosca ve Galatasaray'dan forvet Florin Andone yer alırken, Norveç Milli Takımı'nda ise Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth ülkesinin formasını giyecek.Florin Andone, Romanya Milli Takımı'nın Faroe Adaları'nı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği maçta karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve mücadelenin 65'inci dakikasında oyundan çıkmıştı. Gaziantep temsilcisinin stoperi Tosca ise bu mücadelede forma şansı bulamamıştı. Norveç Milli Takımı'nın sahasında İspanya ile 1-1 berabere kaldığı maçta ise Trabzonsporlu Sörloth karşılaşmaya 63'üncü dakikada dahil olmuştu.YUNANİSTAN-BOSNA HERSEK KARŞILAŞMASINDA 5 TANIDIK İSİM J Grubu'nda Yunanistan'ın Bosna Hersek'i konuk edeceği maçta Türkiye'de mücadele eden tam 5 futbolcu forma giyecek. Ev sahibi Yunanistan'da Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'un oyuncuları Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis yer alırken, konuk ekip Bosna Hersek'in kadrosunda Medipol Başakşehir'den Edin Visca, İttifak Holding Konyaspor'dan Rijad Bajic ve TFF 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un file bekçisi İbrahim Sehic bulunuyor. Yunanistan son oynadığı ve deplasmanda 2-0 mağlup olduğu İtalya maçında Akdeniz temsilcisinin oyuncularından Bakasetas ilk 11'de sahaya çıkıp, 79 dakika sahada kalırken, Siopis forma giymemişti. Bosna Hersek'in evinde Finlandiya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada ise Medipol Başakşehir'in kanat oyuncusu Edin Visca 18'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Ev sahibi ekipte İttifak Holding Konyaspor'un golcüsü Rijad Bajic forma şansı bulamazken, TFF 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic ilk 11'de forma giymişti.Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın oynanacak maçların programı ise şu şekilde: D GRUBU21.45 Cebelitarık-Gürcistan21.45 İsviçre-İrlanda CumhuriyetiF GRUBU21.45 Romanya-Norveç21.45 Faroe Adaları- Malta21.45 İsveç-İspanyaG GRUBU21.45 İsrail-LetonyaJ GRUBU21.45 Finlandiya-Ermenistan21.45 Yunanistan-Bosna Hersek

21.45 Liechtenstein-İtalya

Kaynak: DHA