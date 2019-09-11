EURO 2020 elemeleri: Moldova'yı 4-0 yenen Türkiye, averajla Fransa'nın ardından grup ikincisi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova'yı yenerek puanını 15'e çıkardı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova'yı 4-0 yenerek puanını 15'e çıkardı. Türkiye bu sonuçla grupta ikinci sıradaki yerini korudu.
Ay-yıldızlı ekip, 37. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci golü 57'de Deniz Turuç kaydetti. 79. dakikada Cenk Tosun tekrar sahneye çıkarak skoru 3-0'a taşıdı. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Yusuf Yazıcı Türkiye'nin dördüncü golüne imza attı. Euronews.com'da Görüntüle