Euro 2020 E grubu puan durumu! İspanya gruptan çıkar mı? Polonya gruptan çıkabilir mi? E grubunda neler olacak, gruptan kim çıkacak?

Euro 2020'de İspanya ve Polonya'nın berabere kalmasıyla grup karıştı. Grupta favori gösterilen bu 2 takım şuanda son 2 sırada yer alıyor. Peki, E grubu hangi takım kaç puanda? E grubunda kim üst tura çıkacak?

Euro 2020 E grubu puan durumu nasıl? İspanya yenilirse gruptan çıkamayacak mı? Polonya'nın puanı kaç? İspanya'nın puanı kaç? İsveç'in puanı kaç? Tüm cevaplar haberimizde.

EURO 2020 E GRUBU PUAN DURUMU

Bugünkü İspanya-Polonya maçı 1-1 berabere bitti ve iki takım birer puan kazandı.

Güncel E grubu puan durumu şu şekilde:

İsveç - 4 puan

Slovakya - 3 puan

İspanya - 2 puan

Polonya - 1 puan

İSPANYA VE POLONYA ELENİR Mİ?

İspanya son maçını Slovakya ile yapacak. Bu maçta İspanya'nın kazanması gerekiyor. Bu bakımdan bütün riskleri alakacaklarını düşünüyoruz. Polonya da son maçını İsveç ile yapacak. Bu maç berabere de bitebilir. Çünkü İsveç'te de gayet güçlü oyuncular var. Ama şuanki durumda grubun favori 2 takımı son 2 sırada yer alıyor.