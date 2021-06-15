EURO 2020 E Grubu: İspanya: 0 - İsveç: 0

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile İsveç karşı karşıya geldi.

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile İsveç, İspanya'nın Sevilla Cartuja Stadı'nda karşıya geldi. Mücadeleyi Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetti. İspanya'nın daha baskılı olduğu mücadelede, iki takım da bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremedi. İspanya baskısı karşısında, İsveç kaleci Robin Olsen gösterdiği performans ile alkış aldı.

Mücadele, başladığı gibi 0-0 bitti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı