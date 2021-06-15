EURO 2020 E Grubu: İspanya: 0 İsveç: 0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EURO 2020 E Grubu: İspanya: 0 İsveç: 0

EURO 2020 E Grubu: İspanya: 0 İsveç: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile İsveç karşı karşıya geldi.

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile İsveç, İspanya'nın Sevilla Cartuja Stadı'nda karşıya geldi. Mücadeleyi Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetti. İspanya'nın daha baskılı olduğu mücadelede, iki takım da bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremedi. İspanya baskısı karşısında, İsveç kaleci Robin Olsen gösterdiği performans ile alkış aldı.

Mücadele, başladığı gibi 0-0 bitti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı
Koronavirüse yakalandığı için İspanya'da kadro dışı kalan Llorente, model sevgilisiyle tatile gitti
Koronavirüse yakalandığı için İspanya'da kadro dışı kalan Llorente, model sevgilisiyle tatile gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Selma Ergeç Tamer Levent Funda Eryiğit Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EURO 2020 E Grubu: İspanya: 0 İsveç: 0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 01:02:06. #1.15#

title