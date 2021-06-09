EURO 2020'deki Türkiye-İtalya maçına Hollandalı hakem
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EURO 2020'deki Türkiye-İtalya maçına Hollandalı hakem

EURO 2020'deki Türkiye-İtalya maçına Hollandalı hakem
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Kevin Blom da video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Stephanie Frappart olacak.

Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 A Grubu ilk maçı, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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