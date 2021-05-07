EURO 2020'de verilecek şampiyonluk kupası Bakü'de sergilendi
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EURO 2020'de verilecek şampiyonluk kupası Bakü'de sergilendi

EURO 2020'de verilecek şampiyonluk kupası Bakü'de sergilendi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Spor

Futbolda Avrupa şampiyonuna verilen Henri Delaunay Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak kentlerden biri olan Bakü'de sergilendi.

Futbolda Avrupa şampiyonuna verilen Henri Delaunay Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak kentlerden biri olan Bakü'de sergilendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2020'de verilecek şampiyonluk kupası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye getirildi.

EURO 2020'nin maskotu Skillzy'nin eşlik ettiği kupa, Gobustan Korusu, İçerişehir, Ateşgah, Haydar Aliyev Merkezi gibi tarihi anıt ve modern yapıların önünde sergilendikten sonra karşılaşmaların yapılacağı Bakü Olimpiyat Stadı'na getirildi.

Kupa ayrıca, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de götürüldü.

Daha önce Roma, Bükreş ve Budapeşte'de sergilenen kupa, Bakü'den sonra Kopenhag'a götürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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