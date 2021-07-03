EURO 2020'de üçüncü yarı finalist Danimarka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EURO 2020'de üçüncü yarı finalist Danimarka

EURO 2020'de üçüncü yarı finalist Danimarka
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen 3'üncü takım olmayı başardı.

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen 3'üncü takım olmayı başardı.

EURO 2020 çeyrek finalinde Çekya ile Danimarka, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşı karşıya geldi. 5'inci dakikada Danimarka öne geçti. Larsen'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Delaney'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 42'nci dakikada Danimarka farkı 2'ye çıkardı. Maehle, sol kanatta topla hareketlendikten sonra ayağının dışıyla ortasını yaptı. Altıpasın üzerinde pozisyonu iyi takip eden Dolberg'in tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Danimarka'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 49'uncu dakikada Çekya farkı 1'e indirdi. Coufal'in sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasında sağ ayağıyla tek vuruş yapan Schick, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2. Maçta başka gol olmayınca Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Danimarka, yarı finalde 7 Temmuz Çarşamba günü İngiltere-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle Wembley'de karşı karşıya gelecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ali Babacan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şener Şen Kartal Tibet Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EURO 2020'de üçüncü yarı finalist Danimarka - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 21:02:31. #1.14#

title