EURO 2020'de takım kadroları genişletildi
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EURO 2020'de takım kadroları genişletildi

EURO 2020'de takım kadroları genişletildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Yönetim Kurulu, Avrupa Şampiyonası'nda takımların kadro sıkıntısı yaşamamaları için gönderecekleri oyuncu listelerinde yer verebilecekleri futbolcu sayısını istisnai olarak 23'ten 26'ya çıkardı.

UEFA Yönetim Kurulu, Avrupa Şampiyonası'nda takımların kadro sıkıntısı yaşamamaları için gönderecekleri oyuncu listelerinde yer verebilecekleri futbolcu sayısını istisnai olarak 23'ten 26'ya çıkardı. Ancak, müsabaka isim listesine yazılacak oyuncu sayısı 23 ile sınırlı tutuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada UEFA'nın aldığı kararlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"UEFA Yönetim Kurulu, KOVID-19 pandemisinin mevcut koşullarında EURO 2020 final turnuvasının sorunsuz geçmesi ve organizasyonun devamlılığının sağlanması için bugün bazı özel kuralları onayladı.UEFA'dan yapılan açıklamada detayları açıklanan talimat değişiklikleri şöyle: OYUNCU LİSTELERİ 23'TEN 26'YA ÇIKARILDITurnuva boyunca yapılacak KOVID-19 testlerinin ardından çıkabilecek muhtemel pozitif sonuçlar ve yetkili makamlar tarafından uygulanabilecek karantina önlemleri neticesinde, takımların kadro sıkıntısı yaşamamaları için UEFA'ya gönderecekleri oyuncu listelerinde yer verebilecekleri futbolcu sayısı istisnai olarak 23'ten 26'ya çıkarıldı. Ancak, müsabaka isim listesine yazılacak oyuncu sayısı 23 ile sınırlı tutuldu.OYUNCU LİSTELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERMevcut talimatlar, oyuncu listelerinin 1 Haziran 2021 tarihinde UEFA'ya gönderilmesinin ardından, takımların turnuvadaki ilk maçlarını oynamadan önce oyuncularının ciddi sakatlık veya hastalık geçirmesi sonucu listelerde sınırsız değişiklik yapmalarına olanak tanıyor.Yeni alınan kararla, takımının ilk maçından önce futbolcunun KOVID-19 testinin pozitif çıkması veya yakın temaslı olarak değerlendirilmesi üzerine izolasyona tabi tutulması durumları da üstte belirtilen 'ciddi sakatlık' kategorisinde değerlendirilecek ve UEFA yönetiminin onayıyla futbolcu(lar) başka bir isimle değiştirilebilecek.KALECİ DEĞİŞİKLİĞİNE ESNEKLİK TANINDIYeni talimatlarla birlikte, oyuncu listesine ismi yazılan üç kaleciden herhangi birinin turnuva devam ederken sakatlık yaşaması halinde, her karşılaşma öncesinde değiştirilmesine izin verildi.

Adalet ilkesi gereği, oyuncu listesinden çıkartılan bir futbolcunun tekrar listeye dönmesi mümkün olmayacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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