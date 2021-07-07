EURO 2020'de İtalya finalde
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EURO 2020'de İtalya finalde

EURO 2020'de İtalya finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 yarı finalinde normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltıda 4-2 yenen İtalya, finale yükseldi.

EURO 2020 yarı finalinde normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltıda 4-2 yenen İtalya, finale yükseldi.

İtalya'nın baskılı oyunu ile başlayan dev mücadelede İspanya yaptığı etkili savunma ile rakibine karşılık verdi. İki takımın karşılıklı atakları ile geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İtalya aradığı golü 2. yarıda buldu. 60. dakikada Ciro Immobile'nin asistinde Federico Chiesa ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Gol arayışına hız veren İspanya, yorulan rakibi karşısında beraberliği sağladı. 80. dakikada Dani Olmo'nin asistinde ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata, akıl dolu vuruşu ile ter köşeden topu ağlara gönderdi. Gol sayısını 6'ya çıkaran Morata, ülkesinin Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda en fazla gol atan futbolcusu oldu.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erince penaltı atışlarına geçildi. İtalya'da Belotti, Bonucci, Bernardeschi ve Jorginho atışları gole çevirirken, Locatelli penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise Moreno ve Alcantara penaltıda ağları sarsarken, Olmo ve Morata gol fırsatını kaçırdı.

İspanya'yı karşısında penaltı atışları 4-2 kazanan İtalya, adını finale yazdırdı. - İSTANBUL

EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak,...
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak,...
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