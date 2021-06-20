EURO 2020'de İspanya, Polonya'yı geçemedi: 1-1

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nda oynanan İspanya-Polonya maçı 1-1 sona erdi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nda oynanan İspanya-Polonya maçı 1-1 sona erdi.

EURO 2020'de ev sahibi ülkelerden İspanya, Polonya'yı ağırladı. Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada İspanya, 25'inci dakikada Morata ile öne geçti: 1-0. Polonya, 54'üncü dakikada Lewandowski ile beraberliği sağladı. İspanya 58'inci dakikada penaltı kazandı, ancak topun başına geçen Gerard Moreno'nun vuruşunda top direkten döndü. Karşılaşma 1-1 bitti.

Gruptaki ikinci maçların ardından İsveç 4 puanla lider, Slovakya 3 puanla ikinci, İspanya 2 puanla üçüncü, Polonya ise 1 puanla sonuncu olarak sıralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı