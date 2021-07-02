EURO 2020'de ilk yarı finalist İspanya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EURO 2020'de ilk yarı finalist İspanya

EURO 2020'de ilk yarı finalist İspanya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta İspanya, İsviçre'ye penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

EURO 2020 çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta İspanya, İsviçre'ye penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

EURO 2020 çeyrek final maçında İsviçre ile İspanya, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde karşı karşıya geldi. 8'inci dakikada İspanya öne geçti. Koke'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Jordi Alba'nın vuruşunda meşin yuvarlak Zakaria'ya çarpıp filelere gitti: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 68'inci dakikada İsviçre beraberliği yakaladı. İspanya savunmasında Laporte ile Pau Torres arasındaki anlaşmazlık sonucunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Freuler, pasını müsait pozisyondaki Shaqiri'ye çıkardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 77'nci dakikada İsviçre'de Freuler, Moreno'ya yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatma bölümüne gidildi. 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayan İspanya, adını yarı finale yazdırdı.İspanya, yarı finalde 6 Temmuz Salı günü Wembley'de Belçika-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Lütfü Türkkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Selin Şekerci Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Emre Kocadağ Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EURO 2020'de ilk yarı finalist İspanya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 21:54:44. #1.14#

title