EURO 2020'de ilk finalist İtalya
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EURO 2020'de ilk finalist İtalya

EURO 2020'de ilk finalist İtalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren mücadelede, İspanya'yı penaltı atışlarında 4-2 ile geçerek ilk finalist oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren mücadelede, İspanya'yı penaltı atışlarında 4-2 ile geçerek ilk finalist oldu.

EURO 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ ile 22.00'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta İtalya 60'ıncı dakikada Federico Chiesa ile öne geçti: 1-0. Pes etmeyen İspanyollar 80'inci dakikada Alvaro Morata ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele uzatmaya gitti.

İki takım uzatma bölümünde de birbirine üstünlük sağlayamayınca finale çıkacak takımı belirlemek için seri penaltılara geçildi.GÖK MAVİLİLER 4-2 İLE FİNALDEPenaltılarda İtalya Manuel Locatelli, İspanya da Daniel Olmo ile ilk atışlardan yararlanamadı. Ardından İtalya Andrea Belotti ile penaltılarda 1-0 öne geçti. İspanya Gerard Moreno ile eşitliği sağladı: 1-1. İtalya'da üçüncü atış için topun başına geçen Leonardo Bonucci skoru 2-1 yaptı. İspanya bu penaltıya Thiago Alcantara ile cevap verdi: 2-2. İtalya'da bu kez Federico Bernardeschi penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Bernardeschi'nin ardından İspanya'da Alvaro Morata topun başına geçti. Ancak, takımını final için umutlandıran Alvaro Morata, penaltıyı gole çeviremedi. İtalya'da ise Jorginho fileleri havalandırdı, skoru 4-2 yaptı ve Gök Mavililer finale çıkan ilk takım oldu.İKİNCİ FİNALİST BUGÜN BELLİ OLUYOR

Şampiyonada ikinci finalist bugün TSİ 22.00'de İngiltere ile Danimarka arasında yine Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla belli olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist İtalya
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak,...
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarıyla 4-2 üstünlük kurarak,...
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