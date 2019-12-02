Euro 2020'de hangi takımlar finallere kaldı, Türkiye'nin Avrupa karnesi nasıl?
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri pazartesi günü oynanacak 10'uncu ve son müsabakalarla tamamlanıyor. Türkiye, Fransa ile birlikte H Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayarak finallere doğrudan katılacak. Finlandiya tarihinde bu başarıya ilk kez ulaştı. Türkiye'nin Avrupa'daki karnesi nasıl?
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri pazartesi günü oynanacak 10'uncu ve son müsabakalarla tamamlanıyor. Toplam 10 grupta 55 takımın mücadele ettiği elemelerde, grupları ilk 2 sırada bitiren 2 takım ve 3'üncülükle tamamlayan en iyi 4 takım finallere katılmaya hak kazanacak.
Euro 2020'de bir önceki turnuvada olduğu gibi 24 takım mücadele edecek. Türkiye ve Fransa H Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Euronews.com'da Görüntüle