EURO 2020'de Fransa, Macaristan'a takıldı: 1-1

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda oynanan karşılaşmada Macaristan ile Fransa 1-1 berabere kaldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda oynanan karşılaşmada Macaristan ile Fransa 1-1 berabere kaldı.

EURO 2020'de F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 16.00'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi 45+2'nci dakikada Attila Fiola'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fransa, 66'ncı dakikada Antoine Griezmann ile eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmadı ve taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.Bu sonuçla Macaristan gruptaki ikinci maçında ilk puanını alırken, Fransa ise puanını 4'e yükseltti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı