EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı
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EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı

EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Ukrayna, İsveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek, son 8 takım arasına yükseledi.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu'nda Ukrayna, İsveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek, son 8 takım arasına yükseledi. Bu karşılaşma ile de çeyrek final eşleşmeleri tamamlanmış oldu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu mücadeleleri İsveç - Ukrayna maçı ile tamamlandı. Karşılaşmanın Normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı. Uzatmalara giden müsabakada ikinci 15 dakikalık devrede Ukrayna 120. dakikada Artem Dovbyk'in kaydettiği golle 2-1 kazanıp çeyrek final biletini alarak, İngiltere'nin rakibi oldu. Bu karşılaşma ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri de tamamlanmış oldu. Buna göre çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri şu şekilde:

2 Temmuz Cuma

İsveç - İspanya

Belçika - İtalya

3 Temmuz Cumartesi

Çek Cumhuriyeti - Danimarka

Ukrayna - İngiltere

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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