SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde
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SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde

SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) 'Tarihi Forma' adını verdiği proje ile üzerinde milyonlarca kişinin adının yer alacağı ve A Milli Takımımızı Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşıyacak özel giydirilmiş uçak, ay-yıldızlılar için Antalya'ya gitti.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) 'Tarihi Forma' adını verdiği proje ile üzerinde milyonlarca kişinin adının yer alacağı ve A Milli Takımımızı Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşıyacak özel giydirilmiş uçak, ay-yıldızlılar için Antalya'ya gitti.

A Milli Takım kafilesinin EURO 2020 boyunca seyahatlerde kullanacağı uçak dün Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak Antalya Havalimanı'na gitti. Özel giydirilmiş uçağın hangardaki görüntüleri THY'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

TARİHİ FORMA GÖKLERDE!

Türk Hava Yolları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak hazırladığı 'Tarihi Forma' göklerle buluştu. Airbus A330-303 tipi ve TC-LND tescilli uçak yeni görünümüyle Türkiye A Milli Takımı'nı Avrupa'ya taşıyacak.

tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası seyahatlerinde de kullanacağı uçağın üst kısmında yer alan kırmızı A Milli Takım formasında yerini aldı. Uçağın her iki yanında yer alan beyaz A Milli Takım formasında ise Milli Takım futbolcuları ile Şenol Güneş'in isimleri yer alıyor.

İLKER AYCI: MİLLİ TAKIMIMIZLA BERABERİZ.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Tüm Türkiye'nin isimleriyle oluşturduğumuz Tarihi Forma, Milli Takım uçağımızda yerini aldı. Ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcı Havayolu olarak sporun her alanında olduğu gibi UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında da Milli Takımımızla beraberiz." dedi.

30 KİŞİ, 5 GÜNDE TAMAMLADI

Uçağa uygulanan sticker işlemi ile kanadın üzerindeki gövdeye geçiş panellerini boyama işlemleri 5 günde tamamlandı. Boyama işleminde yer alan yaklaşık 30 kişilik teknik ekip, sürecin zamanında tamamlanması için büyük çaba sarf etti.

SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde
SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde
SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde
SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde
SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde
SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde
SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde
SPOR EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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