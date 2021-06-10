EURO 2020: Covid tedbirleri nedeniyle İtalya maçına Türkiye'den taraftarlar gidemeyecek
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EURO 2020: Covid tedbirleri nedeniyle İtalya maçına Türkiye'den taraftarlar gidemeyecek

EURO 2020: Covid tedbirleri nedeniyle İtalya maçına Türkiye'den taraftarlar gidemeyecek
BBC - Haberler | Dünya

Türkiye ile İtalya arasında Roma'da Cuma günü yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçına, Covid tedbirleri nedeniyle Türkiye'den taraftarlar gelemeyecek.

Türkiye ile İtalya arasında Roma'da Cuma günü yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçına, Covid tedbirleri nedeniyle Türkiye'den taraftarlar gelemeyecek.

İtalya'da halen geçerli olan Covid tedbirleri kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkeden seyahatlere ancak kısıtlı koşullarda izin veriliyor ve bu ülkelerden gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu bulunuyor.

11 Haziran'daki Türkiye-İtalya maçı için Roma'ya Türkiye'den taraftarların gelebilmesi için haftalardır iki ülke arasında temaslar sürüyordu. Ancak diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Türkiye tarafının bu konuda yaptığı girişimler Çarşamba günü itibariyle sonuçsuz kaldı.

İtalya tarafından olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmemesiyle, son anda bir sürpriz olmaması halinde Türkiye'den taraftarların Roma'ya gelebilmesi muhtemel görünmüyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun özel davetlileri ile İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye taraftarlarının maçı sahada izleyebileceği belirtiliyor. İtalya'ya, Schengen bölgesinde yer alan ülkelerden seyahatlerin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

İtalya, EURO 2020 maçlarına ev sahipliği yapabilmek için UEFA'ya stadyumun en az yüzde 25'lik kapasitesi kadar seyirci alma garantisi vermişti. Cuma günkü açılış maçında Roma Olimpiyat Stadyumu'na, kapasitenin yüzde 25'ine denk gelen 16 bine yakın kişi alınacak.

Türkiye'den biletli seyirci sayısı 2300 olarak belirlenmişti. Ancak bu biletli taraftar grubunun büyük kısmının maç için Roma'ya gelemeyeceği hesaplanıyor.

İtalya'dan sonra en fazla bilet Almanya'da satıldı

Öte yandan İtalyan basınına göre satılan biletlerin yüzde 60'ı İtalya dışındaki ülkelerden satın alındı. Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalya dışında en çok bilet satın alınan ülkeler sırasıyla Almanya, Avusturya ve Fransa oldu. Gazete, özellikle Almanya'daki Türkiye kökenli nüfusun yüksek olduğunu hatırlattı ve sonuç olarak Cuma akşamı iki takımın taraftar sayısının "oldukça dengeli olabileceğini" belirtti.

La Repubblica gazetesi ise bu hafta içinde yayımladığı bir haberde, Türkiye'den taraftar gelemeyecek olmasının iki ülke arasında "neredeyse bir diplomatik krize dönüştüğünü" öne sürdü. Gazete, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin geçen Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelemesi üzerine iki ülke arasında gerilim yaşandığını da hatırlattı.

İtalyan hükümetiyle taraftar meselesiyle ilgili müzakereleri yürüten Türkiye tarafından diplomatik kaynaklara göre ise herhangi bir diplomatik kriz söz konusu değil. Sorun, İtalya'nın bu maça ya da Türkiye'ye yönelik yeni bir karar almasından değil, Covid tedbirleri kapsamında uzun süredir uyguladığı seyahat kısıtlamalarını sürdürmesinden kaynaklandı.

Ancak haftalardır yapılan görüşmelere rağmen İtalya tarafından net bir yanıt gelmemesi karmaşanın maça birkaç gün kala bile çözülememesine yol açtı.

BBC
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