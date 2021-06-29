Euro 2020 çeyrek finalde hangi takımlar var? Euro 2020 çeyrek final eşleşmeleri maçlar hangi gün, saat kaçta başlayacak?
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Euro 2020 çeyrek finalde hangi takımlar var? Euro 2020 çeyrek final eşleşmeleri maçlar hangi gün, saat kaçta başlayacak?

Euro 2020 çeyrek finalde hangi takımlar var? Euro 2020 çeyrek final eşleşmeleri maçlar hangi gün, saat kaçta başlayacak?
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Euro 2020 çeyrek final eşleşmeleri yavaş yavaş belli oluyor. Grup maçlarının ardından 2. tur karşılaşmaları oynanmıştı. Bugünkü maçların ardından son 8'e kalan yani çeyrek finale kalan takımlar açıklanmış olacak. Çeyrek final maçlarından sonra yarı final maçlarına geçilecek. Peki, Euro 2020 çeyrek finale kalan takımlar hangileri? Detaylar haberimizde...

Euro 2020 çeyrek finalde hangi takımlar var? Çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Çeyrek final maçları hangi gün yapılacak?

EURO 2020 2. TUR EŞLEŞMELERİ

Grup maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 yani 2. tur eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final öncesi eşleşmeler şu şekilde:

  • Galler - Danimarka (26 Haziran)
  • İtalya - Avusturya (26 Haziran)
  • Hollanda - Çekya (27 Haziran)
  • Belçika - Portekiz (27 Haziran)
  • Hırvatistan - İspanya (28 Haziran)
  • Fransa - İsviçre (28 Haziran)
  • İngiltere - Almanya (29 Haziran)
  • İsveç - Ukrayna (29 Haziran)

EURO 2020 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Euro 2020 güncel çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

  • Danimarka - Çek Cumhuriyeti
  • İtalya - Belçika
  • İsviçre - İspanya
  • İsveç/Ukrayna maçı kazananı - İngiltere/Almanya maçı kazananı

Buna göre son 8'e kalan 6 takım belli oldu. Danimarka, Çekya, İtalya, Belçika, İsviçre ve İspanya çeyrek finale kalan takımlar arasında yer alıyor. Çeyrek finale çıkacak olan son 2 takım da bugünkü maçların ardından belli olacaktır.

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Euro 2020 çeyrek finalde hangi takımlar var? Euro 2020 çeyrek final eşleşmeleri maçlar hangi gün, saat kaçta başlayacak? - Haberler
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