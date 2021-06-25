Euro 2020 bitti mi, neden maç yok, maçlar ne zaman? 25 Haziran bugün Euro 2020 maçı yok mu? 2. tur, çeyrek ve yarı final ne zaman?

Euro 2020'de grup maçları sona erdi. İkinci tur maçları ise heyecanla bekleniyor. TRT yayın akışına göre bugün Euro 2020 maçı olmayacak. Peki, 25 Haziran Cuma neden maç yok, TRT 1'de maç olmayacak mı? Euro 2020 maçları bitti mi? Bugün neden maç yok? Euro 2021 maçları bitti mi? Detaylar haberimizde...

Bugün TRT 1'de Seksenler dizisi olacak. Bunun ardından vatandaşlar bugün neden Euro 2020 maçı yok, maç neden yayınlanmıyor? TRT Spor'da maç yok mu? TRT'de neden maç yok? TRT'de Euro 2020 maçları neden bitti, ne zaman başlayacak? merak etti. Euro 2020 bitti mi, neden maç yok, maçlar ne zaman? 25 Haziran bugün Euro 2020 maçı yok mu? 2. tur, çeyrek ve yarı final ne zaman? Cevaplarını hemen verelim...

25 HAZİRAN CUMA BUGÜN MAÇ YOK MU, NEDEN YOK?

Euro 2020 grup maçları bitti. Bunun ardından 2 günlük ara verildi. Bu yüzden bugün ve yarın TRT 1'de ve TRT Spor'da Euro 2020 maçları olmayacak. İkinci tur maçları 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

TRT 1'in yayın akışına göre bugün yabancı sinema 'Dangal' filmi ekranlara gelecektir.

Kısacası bugün Euro 2020 maçı yok. En yakın tarihteki maç 26 Haziran'da yani yarın olacak.

EURO 2020 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Euro 2020 maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.