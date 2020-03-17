Euro 2020 bir yıl sonraya ertelendi
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi - AFP
17.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:19
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.
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Kaynak: Euronews.com