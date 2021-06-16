EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya geliyor.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Galler'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Daniel James'in ara pasında Ramsey, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Ramsey'in önünü boşaltıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

9. dakikada sağ taraftan Cengiz'in içeri çevirdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ward kornere çeldi.

29. dakikada sol taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde kale önünde Kaan Ayhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı direk dibinde Morrell kafayla kornere gönderdi.

30. dakikada sağ taraftan Hakan'ın kullandığı kornerde kale önünde Çağlar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Galler savunması uzaklaştırdı.

37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Zeki'nin ortasında Burak Yılmaz kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Bale'in savunma arkasına gönderdiği topla Ramsey buluştu. Ceza sahası içi sağ çaprazında Ramsey'in kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Artur Dias xx, Rul Tavares xx, Paulo Soares xx

Türkiye: Uğurcan Çakır xxx, Zeki Çelik x, Kaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xx, Umut Meraş x, Okay Yokuşlu xx, Ozan Tufan xx, Hakan Çalhanoğlu x, Kenan Karaman x, Cengiz Ünder xx, Burak Yılmaz x

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galler: Ward xx, Connor Roberts xx, Mepham xx, Rodon xx, Ben Davies xx, Morrell xx, Allen xx, Bale xxx, James xx, Ramsey xxx, Moore xx

Yedekler: Hennessey, Adam Davies, Gunter, Neco Williams, Lockyer, Wilson, Tyler Roberts, Ampadu, Norrington Davies, Jonny Williams, Brooks, Levitt

Teknik Direktör: Rob Page

Gol: Ramsey (dk. 42) (Galler) - BAKÜ

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Galler: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçının ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçının ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladı.
Türkiye-Galler
Türkiye-Galler
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