Euro 20 TL'yi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar sonrasında döviz kurları yükselişini sürdürüyor. Euro 20 Türk Lirası seviyesini görürken doların değeri 17,74 liraya çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu düşük faiz politikasını sürdüreceğini ifade etmesi sonrasında döviz kurlarında yukarı doğru hareketlilik devam ediyor. Pazartesi günü euro yaklaşık yüzde 8 artarak, 20 Türk Lirası seviyesini gördü. Doların değeri de 17,74 liraya çıktı.

Reuters'in haberine göre Unicredit'in deneyimli ekonomistlerinden Gökçe Çelik "Rezervlerin yetersizliği bakımından endişeler olsa da müdahalelerin sürmesini bekliyoruz, müdahalelerin büyük olması muhtemel değil ve para birimini istikrarlı hale getirmesi de beklenmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta faiz indirimi kararı sonrasında Türk Lirası'ndaki değer kaybının sürmesi üzerine "piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale" etmişti. Böylelikle TCMB kurlardaki yükselişi durdurmak için 1 Aralık'tan bu yana piyasaya döviz satışı yaparak beş kez doğrudan müdahalede bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrikalı gençlerle bir araya gelmiş ve burada "Milletimi, vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim" demişti. Erdoğan "İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağıya inmeye başlayacak çünkü faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde de "Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden bir şey beklemeyin demişti, "bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğini" söylemişti.

Deutsche Welle - Son Dakika Haberleri

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