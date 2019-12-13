Eurimages, yönetmen Selcen Ergun'un çektiği 'Kar ve Ayı' isimli filme maddi destek sağlayacak
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Eurimages, yönetmen Selcen Ergun'un çektiği 'Kar ve Ayı' isimli filme maddi destek sağlayacak

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Eurimages, yönetmen Selcen Ergun’un, çektiği Türk-Alman ortak yapımı ‘Kar ve Ayı” isimli filme maddi destek sağlayacak

13.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:17
Eurimages, yönetmen Selcen Ergun'un çektiği 'Kar ve Ayı' isimli filme maddi destek sağlayacak

bünyesinde faaliyet gösteren Eurimages, Selcen Ergun'un, çektiği Türk-Alman ortak yapımı 'Kar ve Ayı" isimli filme maddi destek sağlayacak.


Amerikan Hollywood sinema sanayisine karşı Avrupalı sinema sektörünü korumak amacıyla kurulan Eurimages, Berlin'de yaptığı son icra kurulu toplantılarda 15 Avrupalı ortak sinema yapımı ve bir ortak belgesel için 3 milyon 339 bin euro mali destek yapma kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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