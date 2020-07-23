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Eureko Sigorta DASK teknik işleticiliğini Türk Reasürans'a devretti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumu olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) teknik işleticiliği, bu görevi 15 yıldır üstlenen Eureko Sigorta tarafından Türk Reasürans'a devredildi.

Eureko Sigorta DASK teknik işleticiliğini Türk Reasürans'a devretti
23.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:43

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumu olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) teknik işleticiliği, bu görevi 15 yıldır üstlenen Eureko Sigorta tarafından Türk Reasürans'a devredildi.

Eureko Sigorta Genel Müdürü Uco Vegter, "DASK, 15 yılda hem Türkiye'yi deprem güvenceli bir ülke haline getirmek, hasar ödeme kapasitesi oluşturmak, hem de uluslararası sigorta ve reasürans sektörü için bir rol model olmak yolunda çok büyük adımlar attı" dedi.

DASK poliçesi olmayan konut bırakmamak hedefiyle çalışacaklarını belirten Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren de, "Uluslararası alanda örnek gösterilen bir sistem olan DASK'ın başarısını ve halkımızın bu sisteme duyduğu güveni ileriye taşımak en önemli önceliklerimiz arasında yer alacak" diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumu olan ve teknik işleticisi 5 yılda bir ihale yoluyla belirlenen DASK, son üç dönemdir faaliyetlerini Eureko Sigorta'nın teknik işleticiliğinde sürdürüyordu.DASK'dan yapılan açıklamada, "Eureko Sigorta'nın 15 yıllık görev süresinin ardından 8 Ağustos 2020 itibariyle DASK'ın teknik işleticiliğini Türk Reasürans üstleniyor. Eureko Sigorta, DASK'ta son 15 yılda deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilincinin artırılması, sigortalılık oranının yükseltilmesi, fon yapısının, hasar ödeme ve yönetim potansiyelinin güçlendirilmesine odaklanmıştı. Teknik işleticilik görevini devralan Türk Reasürans gelecek dönem için ana hedeflerini belirledi" denildi.Başarıyla geçen bir 15 yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Eureko Sigorta Genel Müdürü Uco Vegter, "Bu 15 yılda DASK, hem Türkiye'yi deprem güvenceli bir ülke haline getirmek, büyük depremlere yönelik hasar ödeme kapasitesi oluşturmak, hem de uluslararası sigorta ve reasürans sektörü için bir rol model olmak yolunda çok büyük adımlar attı" dedi ve ekledi: "Eureko Sigorta olarak DASK'ın 20 yıllık tarihinde 15 yıllık bir rol üstlenerek, bu marka itibarına, başarıya ulaşılmasına yıllar boyu emek vermiş olmaktan ve devletimizin bir kurumuna ve halkımıza hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. "DASK'ın gerek poliçe adetlerinin gerekse fon büyüklüğünün geldiği nokta deprem güvenceli bir Türkiye adına son derece ileri adımlar oldu. Toplamda 11 milyar TL'ye yakın deprem rezervine, yaklaşık 10 milyon poliçe adedine ve olası büyük bir depremde 25 milyar TL hasar ödeme kapasitesine ulaştık. "Bununla birlikte hasar yönetimindeki geliştirmelerle birlikte olası bir depremde Zorunlu Deprem Sigortalı konutların hasarını tespit etme ve tazminatlarını ödeme hızında çok ciddi geliştirmelere imza attık. "Gururla ve gönül bağıyla yönettiğimiz DASK'ı bugün Türk Reasürans'a devrediyoruz. Türk Reasürans'ın da bizden devraldığı bu bayrağı en iyi şekilde daha ileriye taşıyacağına inancımız sonsuz."Açıklamaya göre, 2000 yılında kurulan DASK, konutların Zorunlu Deprem Sigortası poliçesiyle erişilebilir fiyatlarla deprem teminatı altına alınması misyonunu üstlendi. Eureko Sigorta'nın DASK'ın teknik işleticiliğini üstlendiği 2005 yılında 2.4 milyon olan poliçe adedi 2010 yılsonunda 3.3 milyona ve 2015'te 7.2 milyona yükseldi. Poliçe adetlerindeki artışla beraber Zorunlu Deprem Sigortası fon büyüklüğü de her yıl büyümeye devam etti. Ayrıca, 2005 yılında 312 milyon TL olan fon büyüklüğü, 2010 yılsonunda 1.4 milyar liraya ve 2015'te 3.7 milyar liraya yükseldi. Temmuz 2020 itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi adedi 10 milyona ve fon büyüklüğü 11 milyar liraya yaklaştı. Bununla paralel olarak sigortalılık oranlarında da artış yaşandı. 2005 yılının sonunda yüzde 19 olan sigortalılık oranı 2010 sonunda yüzde 26'ya, 2015 sonunda yüzde 41'e ve bugün yüzde 55'e yükseldi. Böylece, yedi büyük ilde sigortalılık oranı yüzde 70'in üzerine çıkarken, 26 ilde de yüzde 50'nin üzerinde sigortalılık oranına ulaşıldı.Afet Sigortaları Kanunu ve bilinçlendirme projeleri Zorunlu Deprem Sigortası'nınyaygınlaşmasına çok önemli katkı sağladı. Sigorta sistemine olan güveni artıran en büyük etken, hasar anındaki yönetim kabiliyeti ve poliçe sahibi vatandaşın tazminatını vaktinde alması oldu.DASK, yaşanan tüm depremlerde hasar tespit çalışmalarını ve tazminat ödemelerini çok hızlı bir şekilde başlattı. Toplam 383 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı; DASK'ın toplam hasar ödeme gücü de 25 milyar liraya yükseldi.Açıklamada, "Eureko Sigorta, faaliyet dönemi boyunca deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık verdi. Hürriyet Treni, Fay Hatları TIR'ı, Günde 40 Kuruş Kumbarası, Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor, DASK Kısa Film Yarışması, Kızılay Toplum Teşkilatlandırma Projesi, Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması ve Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem gibi 7'den 77'ye farklı yaş gruplarına özel bilinçlendirme projeleriyle Türkiye'nin her köşesine ulaştı" denildi.DASK poliçesi bulunmayan konut bırakmamak hedefiyle çalışacaklarını vurgulayan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren şunları ifade etti: "DASK'ın kuruluşundan bu yana elde ettiği başarıyı ve halkımızın bu kuruma olan güveninidaha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmeye hazırız. Bunlardan ilki olan Katastrofik Risk Modelleme Platformu, sadece Türkiye'de değil dünya sigorta ve reasürans sektörüne de hizmet verecek nitelikte global bir yazılım olarak tasarlandı. Bir diğer projemiz de Olağanüstü Deprem Hasar Yönetimi üzerine. Bu bağlamda; daha az deprem riski bulunan Ankara, Konya gibi bir ilde konuşlanmak üzere; öncelikli olarak "Çağrı Merkezi" hizmetinin verileceği bir yapıyı mevcut halinden farklı olarak DASK/Türk Reasürans bünyesinde oluşturacağız. Deprem Öncesi Hasar Önleyici ve Azaltıcı tedbirleri hayata geçirirken, DASK poliçesi bulunmayan konut kalmaması için çalışacağız. (Fotoğraflı)

 


Kaynak: DHA

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