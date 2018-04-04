Eurasia Airshow İçin Geri Sayım Başladı

Ticari ve askeri havacılık sektörünün global ve bölgesel oyuncuları, Antalya'da gerçekleştirilecek Eurasia Airshow buluşmasına hazırlanıyor.

Türkiye'nin şova dayalı ilk uluslararası havacılık fuarı Eurasia Airshow, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 25-29 Nisan 2018'de Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.



Etkinliğin organizatörü Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye havacılık sanayinin 80 yıl önce kendi uçağını geliştirdiğini, piyasaya sürdüğünü, sonra yönetimsel aksaklıklar nedeniyle bu sürece yaklaşık 65 yıl ara verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2004'te dönemin başbakanıyken Savunma Sanayi İcra Komiteleri toplantılarından birinde bütün hazır alım projelerine "dur" diyerek, Türkiye'nin önüne kendi platformlarını yapma vizyonu koyduğunu anlatan Kurt, "Bugün de bunların sonucunu aldığımızı hep birlikte görüyoruz. Bugün askeri operasyonların tamamında kendi platformlarımız görev alıyor. Bu, çok büyük bir irade ve kararlılığın sonucudur." dedi.

Eurasia Airshow'un ilk tanıtımını 12 Temmuz 2016'da Londra'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kurt, yaklaşık iki yıla yakın bir zamandır Eurasia Airshow'un Antalya'da başarılı olması için çalıştıklarını dile getirdi.

Dünyada Dubai, Singapur, Londra ve Paris'te 4 büyük havacılık fuarı bulunduğunu aktaran Kurt, bu tür fuarların ortak özelliğinin turizm merkezlerinde yapıldığını söyledi.

Neden İstanbul değil?

Bu işe başladıklarında en sık karşılaştıkları sorulardan birinin "Neden İstanbul değil?" olduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Antalya hem Türkiye'nin hem de bölgenin turizm merkezidir. Biz Eurasia Airshow'u Antalya'ya getirerek Antalya'nın bu özelliğinin dünyaya duyurulmasına yardımcı olmaya çalıştık. Biz Eurasia Airshow'da 100'ün üzerinde ülkeden misafir ağırlayacağız. Antalya dışından en az 150 bin ziyaretçi, toplam 500 bin kayıtlı ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda fuarın açılmasına uzun zaman olmasına rağmen kayıtlarımız 100 binin üzerine çıktı. En büyük katılım Rusya'dan. Dünyada ilk kez İran bir fuara uluslararası milli katılım gösterecek. Yani biz İran pazarını dünyaya açmış oluyoruz. Bu süreçte karşımızda olanlar da oldu. Almanya'nın küçük bir havacılık fuarı var, Ila Berlin Air Show. 20 senedir değiştirmediği tarihi değiştirerek karşımıza koydu. Ama biz hem katılımcı sayısı hem de gösterilecek uçak sayısı itibarıyla Berlin'i geçmiş durumdayız."

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin sol tarafında 350 bin metrekarelik alanda kurulacak fuar alanında 150'den fazla uçuş gösterisi yapılacağını ifade eden Kurt, hiçbir havacılık fuarında 150 uçuş gösterisi bulunmadığını bildirdi.

Fuarda birçok yeni uçağın sergileneceğini vurgulayan Kurt, bunlardan birinin de bugün dünyada bir tane olan Katar Havayollarına ait Airbus A350 ile Rusya'nın S-400 füzeleri olacağını dile getirdi.

Fuarda 7'den 70'e tüm katılımcılara Türkiye'nin havacılıkta geldiği noktanın da gösterileceğini ifade eden Kurt, "100'ü aşkın ülkeden katılımcı ve ziyaretçi olacak. Organizasyon şirketi olarak Antalya'da önceden kiraladığımız otellerin tamamını doldurduk. Yine turizm acentelerinden takip ediyorum çok yoğun bir talep var. Eurasia Airshow Antalya'ya organizasyon olarak 200 milyon liranın üzerinde bir para bırakacak."diye konuştu.

Fuarın ilk üç gününün profesyonellere açık olacağını, iki gün de halk günü yapılacağını kaydeden Kurt, Antalyalılara fuara davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel

Toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de marka bir şehirde kültürel ve sanatsal etkinliklerin yoğun olması, bunun da ulusal ve uluslararası organizasyonlarla taçlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Antalya'da son birkaç yıldır G20 Liderler Zirvesi ve botanik EXPO başta olmak üzere çok önemli organizasyonların gerçekleştirildiğini anlatan Türel, şunları kaydetti:

"Eurasia Airshow'u da 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğiz. Antalya bu organizasyondan da yüzünün akıyla çıkacaktır. Organizasyon, Türkiye'nin havacılıkta geldiği noktayı dünyaya göstermek açısından da önemli bir organizasyon. Silahlı kuvvetlerimizin çok büyük başarıyla yürüttüğü Afrin operasyonunda Türkiye yüzde 70 yerli unsurlarla sahada zafere ulaştı. Bu geçmişle mukayese edildiği zaman inanılmaz bir başarı. Nereden nereye geldik? Şimdi bunu dünyaya göstereceğiz."

Türel, İpekyolu üzerindeki belediye başkanlığının olduğu İpekyolu Belediye Başkanları Birliği toplantısının da Antalya'da yapılacağını bildirdi.