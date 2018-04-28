Eurasia Airshow - Halk Günü - Antalya
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açılan Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da Halk Günü programı yoğun ilgi gördü.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açılan Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da Halk Günü programı yoğun ilgi gördü. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu fuarda, dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı Antonov 124'de sergilendi. Eurasia Airshow'da gerçekleştirilen hava gösterileri beğeni kazandı.