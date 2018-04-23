Eurasia Airshow'a Doğru

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye'nin ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, 25 Nisan Çarşamba günü Antalya Havalimanı'nda kapılarını açacak.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan fuar alanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Eurasia Airshow Üst Yöneticisi Ferhat Yenibertiz, fuarın 17-18 aylık uzun ve zorlu bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

25-29 Nisan'daki fuarın ilk 3 gününün sadece profesyonellere açılacağını, son 2 günün de halk günü olacağını kaydeden Yenibertiz, fuara 66 ülkeden hem katılımcıların hem de delegasyonun katılacağını bildirdi.

Fuarda 73 uçağın sergileneceğini anlatan Yenibertiz, şöyle konuştu:

"Antalya Havalimanı içerisinde toplam 250-300 bin metrekare alan içerisinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet tarihine baktığımız zaman cüsse olarak en büyük fuar diyebiliriz. Buraya ciddi bir kalabalık bekliyoruz. 13 ülke dolaştık, yüzlerce görüşme gerçekleştirdik ve bu noktaya getirdik. Fuar için şehir dışından 90-100 bin kişi gelecek. Halk günü için de yaklaşık 350-400 bin ziyaretçi bekliyoruz. Türkiye'deki gençlerin havacılıkla ilgili bakış açısını değiştirmek için müthiş bir platform olarak görüyorum ben bu fuarı. Bu anlamda çok efektif olacak. Fuarda 320'ye yakın firma, ürünlerini sergileyecek. Bunun yüzde 35'i yabancı firma diyebiliriz. 5 günde 100'ün üzerinde gösteri gerçekleşecek, gökler gösteriye doyacak."

Havayolu şirketlerinin üst yöneticileri de bir araya gelecek.

Fuar kapsamında ilk kez "Havayolu CEO'ları Zirvesi" gerçekleştirileceğini kaydeden Yenibertiz, ayrıca sektördeki kadın yöneticilerin, kozmonotların, astronotların katıldığı, sadece kadınlardan oluşan bir sempozyum da yapılacağını kaydetti.

Yenibertiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Türkiye-Asya Sivil Havacılık Konferansı'nın da Eurasia Airshow ile birleştirildiğini belirterek, söz konusu konferans çerçevesinde de önemli havacılık otoritelerinin Antalya'ya geleceğini dile getirdi.

Fuar ile gençlerin uçakları görme, dokunma, hissetme fırsatı elde edeceğini vurgulayan Yenibertiz, "Bana göre fuara gelecek gençler gelecekle ilgili kariyer planlarında bir revizyona gidebilirler. Bu fuarın gençlerimize ciddi anlamda ufuk açacağına inanıyorum. Ülkemize böyle prestijli bir hava organizasyonu kazandırmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Fuar alanında küçük bir kasaba oluşturduklarını, fuara gelen insanlara bir günün bile yetmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Yenibertiz, ekonomik anlamda da fuarda ortalama 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulacağını düşündüğünü bildirdi. Yenibertiz, "Antalya özeline baktığımızda da oteller ve diğer harcamaları düşündüğümüzde 200 milyon liralık bir katkısı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Fuarın en büyük katılımcısının Rusya olacağını anlatan Yenibertiz, daha önce getirileceği açıklanan gerçek ebatlarda S-400 füze maketiyle ilgili bir sıkıntı yaşandığını, büyük bir ihtimalle gerçek ebatlardaki maketin getirilemeyeceğini söyledi.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinin yakıt ikmal uçağı fuarda

Fuarda, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerinin yakıt ikmal uçağının şov için yerini alacağını belirten Yenibertiz, "Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'ye ikinci defa geliyor bu uçak. Daha önce askeri bir görev için gelmişti. Şov için ilk kez geliyor." dedi.

Yenibertiz, AN-70 Antonov, AN-178 Antonov uçaklarının fuar alanında yerini aldığını, diğer sergilenecek uçakların büyük bölümünün de yarın geleceğini sözlerine ekledi.