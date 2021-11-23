EURADA Ödül Yarışması, 2015 yılından bu yana kalkınma ajanslarının yürütmüş olduğu yenilikçi, başarılı uygulamaları teşvik ve takdir etmek amacıyla yıllık olarak düzenlenmektedir. 2022 yılında 7. düzenlenecek EURODA ödüllerine 4 öncelikten başvuru yapılabilmektedir:

Kalkınma ajansları için yeni organizasyon modeli Şirket büyümesi ve girişimciliğe verilen destekler Bölgesel ekonomik kalkınma alanında yeni konular veya yeni araçlar hakkındaki araştırmalar Kalkınma ajanslarında yeniden yapılanma Kalkınma veya inovasyon konusunda faaliyet gösteren ajansların katılım sağlayabileceği ödüle başvurular, faaliyetlerinin en az yarısı tamamlanmış projeler için; projenin özgünlüğünü, etkisini (somut veriler ve belgelerle) ve diğer bölgelerde de uygulanabilirliğini gösteren maksimum 750 kelime ve 2 A4 kağıdı ile sınırlandırılmış bir başvuru dokümanı ile gerçekleştirilecektir.

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