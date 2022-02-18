Eunice Fırtınası: Batı Avrupa'da fırtına nedeniyle 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Cuma günü İngiltere'de başlayan ve Avrupa'nın batısında da etkili olan Eunice Fırtınası, Hollanda'da 3, Belçika'da 1 olmak üzere 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Fırtına yüzünden Belçika ve Almanya'da da çok sayıda kişi yaralandı, milyonlarca euroluk maddi zarar meydana geldi.

Hollanda, Belçika ve Almanya'da öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtınanın hızı, saatte 170 kilometreye ulaştı.

Hollanda'da, başkent Amsterdam civarında şiddetli fırtınanın devirdiği ağaçların altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin çeşitli yerlerinde ağaçların devrilmesi sonucu çok sayıda kişi de yaralandı. Devrilen ağaçlar yüzünden çok sayıda araç ve bina da hasar gördü.

Hollanda'da fırtına nedeniyle öğle saatlerinden itibaren "kırmızı alarm" verildi. Zorunlu haller dışında sürücülerin trafiğe çıkmamaları istendi.

Ülkede yüzlerce uçak seferi ile tren seferleri iptal edildi, 80 köprü trafiğe kapatıldı.

Lahey'deki ADO Den Haag Stadyumu başta olmak üzere Hollanda'daki yüzlerce binanın çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Fırtına, Belçika'da da, 1 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Ypees kentinde 79 yaşındaki bir erkek, şiddetli fırtına nedeniyle yat limanında düşerek hayatını kaybetti.

Belçika'da özellikle sahil kesiminde yüzlerce evin çatısının uçmasına neden oldu.

Hava ve demiryolu trafiğinin olumsuz etkilendiği Belçika'da, kara yolu ulaşımı da zaman zaman aksadı.

Uçan çatılar ve zarar gören evler nedeniyle ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te itfaiyeye 900'den fazla yardım çağrısı yapıldı.

Belçika'da şiddetli fırtınanın devirdiği ağaçlar nedeniyle çok sayıda araç ve ev zarar gördü. Heers Kalesi'nin ahırı bölümünün çatısı da fırtına nedeniyle yıkıldı.

Alman medyası "Zeynep Fırtınası" adıyla anıyor

Belçika açıklarındaki 2 geminin de, şiddetli rüzgar nedeniyle karaya sürüklendiği haber veriliyor.

Eunice Fırtınası, Almanya'da da da yer yer 170 kilometre hıza ulaştı.

Alman medyasının "Zeynep Fırtınası" diye adlandırdığı şiddetli rüzgar, Hamburg'da şiddetli dalgaların yarattığı su baskınlarına neden oldu. İtfaiye ve polis, Bremen kentinin bazı semtlerini tahliye etti.

Almanya'da birçok bölgede kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı sekteye uğradı. Fırtına yüzünden devrilen ağaçlar nedeniyle Almanya'da da çok sayıda kişi yaralanırken, araçlar ve binalarda maddi hasar meydana geldi.

Kuzey Ren Westfalya eyaletindeki Dortmund kentinde fırtınanın yerinden kopardığı bir kilise haçı, bir minibüsün üzerine düştü.

Almanya'daki sigorta şirketlerine göre, fırtına 500 milyon euroluk maddi hasara yola açmış olabilir.