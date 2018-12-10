Eucap Somali:   Misyon Uzatıldı, Bütçe Kabul Edildi

– Avrupa Konseyi, Somali'deki EUCAP görevinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Konsey ayrıca 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 arasında 66.1 milyon euro bütçe üzerinde anlaştı. Korsanlığa karşı başlatılan görev, yetkilileri, yasa tasarısını hazırlama, ceza adaletini artırma ve ekipman ve eğitim sağlama çabalarında destekleyerek, Somali'nin denizcilik sivili kolluk kuvvetlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Heyet ayrıca, AB ve uluslararası ortaklardan gelen girişimleri desteklemek için Somali İç Güvenlik Bakanlığı ve polise yönelik politika konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

EUCAP Nestor, Temmuz 2012'de başlatıldı. Aralık 2016'da, misyonun denizcilik hukukunun daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve deniz güvenlik kapasitelerini güçlendirmek için Somali'ye odaklanılmasına karar verildi.

EUCAP Somali, AB'nin diplomatik çabalar, kalkınma desteği, insani yardım ve hukukun üstünlüğü ve kolluk kuvvetleri alanında katılımı içeren Somali'ye yönelik kapsamlı yaklaşımının bir parçası. - İstanbul