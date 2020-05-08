EÜAŞ ve TÜBİTAK'tan "Kalibrasyon Laboratuvarı" anlaşması

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında "Kalibrasyon Laboratuvarı" kurulması amacıyla anlaşma imzalandığı bildirildi.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında "Kalibrasyon Laboratuvarı" kurulması amacıyla anlaşma imzalandığı bildirildi.

EÜAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şirket bünyesindeki elektrik santrallerinde ölçü kontrol mekanizmasının uluslararası boyutta izlenebilir seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "EÜAŞ bünyesindeki santrallerde ölçüm, takip amaçlı kullanılan ve santral için enerji verimliliği, işletme ve bakım açısından büyük öneme sahip hassas ölçümler yapan cihazların, sensörlerin, gösterge ekipmanlarının kalibrasyonu, ölçüm doğruluğu ve kontrollerinin yapılabilmesi için EÜAŞ Kalibrasyon Laboratuvarının kurulması, uygulamalı eğitimlerin ve dokümantasyonların verilmesi, Kalite Yönetim Sistemi altyapısının oluşturulması ve akreditasyon başvurusu için hazır hale getirilmesi işi kapsamında, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz katılımlarıyla EÜAŞ ile TÜBİTAK UME arasında sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA