Eüaş'tan İşçi Çıkarılacağı İddialarına Yalanlama

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) ve Termik Santral İşletmesinde çalışan 582 işçinin işten çıkarılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



EÜAŞ'tan yapılan açıklamada, AEL ve Termik Santrali İşletme Müdürlüklerinde çalışan 582 işçinin mağdur edilmeyeceği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"AEL ve Termik Santral İşletmesindeki 582 kişinin işten çıkarılacağı ve mağdur edileceklerine dair gerçek dışı bilgilerin yayılmaya başladığı anlaşıldığından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Bilindiği üzere Afşin- Elbistan Bölgesindeki AEL ve Termik Santrali İşletme Müdürlüklerimizin çeşitli işlerinde çalıştırılmak üzere 582 kişilik hizmet alımı süreci tamamlanmıştı. Bu hizmet alımı sürecinde söz konusu işçiler iştirak firmasına devredilmiş olup, bu devir neticesinde çalışanlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacaktır. Bu süreçte söz konusu işçiler, ana işvereni EÜAŞ ve ana yüklenicisi Temsan AŞ olmak üzere çalışmaya devam etmektedirler."