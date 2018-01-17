Eüaş'a Ait Maden Sahasının Özelleştirilmesi İhalesi

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait, 11081 numaralı ruhsat kapsamındaki maden sahasının özelleştirilmesine yönelik ihale, 19 Ocak Cuma günü yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, EÜAŞ'a ait söz konusu maden sahasının özelleştirilmesi için açılan ihaleye 5 şirket teklif verdi.

Bu şirketler şöyle:

1. Güney Maden İşletmeleri AŞ

2. Bleda Yapı Sanayi ve Turizm ve Ticaret AŞ

3. Kazova Yapı İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

4. Arafa Madencilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

5. Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret AŞ.