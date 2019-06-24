EÜ Ziraat Fakültesi'nden "Birinci Mezunlar Buluşması ve Kumru Günü"

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum,Ege Üniversitesi Senato Üyeleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve mezunlar katıldı.

Mezunlar buluşmasının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Sizleri yeniden üniversitemizde, fakültemizde görmek bizler için ayrı bir heyecan. Ege Üniversitesi olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Genel fakülte bazlı mezunlar günü ve bir de üniversite genelinde mezunlar günü düzenlemek istiyoruz. Gönül ister ki tüm Egeli mezunları bir araya toplayalım. Sizlerin tecrübeleri, fikirleriöğrencilerimiz için, bizim için çok önemli. Sizlerle daha çok bir araya gelmeliyiz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ziraat Fakültesi 18 bin 100 mezun verdi"

Programınanlam ve önemiyle ilgili bilgi verenEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, "Ege Üniversitesi Ege Bölgesi'nin ilk, Türkiye'nin dördüncü üniversitesi. Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi'nin kurucu fakültesi ve Türkiye'nin ikinci Ziraat Fakültesi. Bu yıl 60. dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyoruz. 60 yıldan bu yana Ziraat Fakültemiz 18 bin 100 mezun verdi. Bu yılda 350 mühendisimiz diplomasını alacak. Bu zamana kadar fakültemizde maalesef hiç mezunlar günü yapılmamış. Rektörümüzün ve sizlerin destekleriyle böyle bir günü organize etmeye çalıştık. Bu özel günün İzmir'e özel bir adı olmasını istedik ve 'Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kumru Günü' olarak adlandırılmasını istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından "Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Belgeseli" izlendi. Belgesel sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Rektör Prof. Dr. Budak'a "Teşekkür Plaketi" verdi.Rektör Prof. Dr. Budak ise Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1961 yılı mezunu Rafet Kılıç'a plaket verdi.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonu'nda üniversite hocalarıyla ve öğrencilerle bir araya gelen Ege Ziraat Fakültesi mezunları, hem hasret giderdi hem de mesleklerinde edindikleri deneyimleri genç ziraatçılarla paylaştı. Etkinlik sonunda çay, ayran ve kumru ikram edildi.

Kaynak: Bültenler