EÜ Ziraat Fakültesi 60. Dönem mezunlarını sektöre uğurladı

Törene, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel ile akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, törende yaptığı konuşmada "Pırıl pırıl gençlerimizi mezun etmenin heyecanını yaşadığımız bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyor, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ege Üniversitesi, Türkiye'nin dördüncü, bölgemizin ilk ve en köklü üniversitesi olarak kuruluşundan bu yana evrensel ölçekte bilim dünyasına katkıda bulunmayı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Ziraat Fakültemiz, güçlü akademik kadrosu ile ülkemizin en önde gelen ziraat fakültelerindendir. Fakültemiz, 2018 yılı itibarı ile alan sıralamasında dünya üniversiteleri içinde 275'inci sırada, ulusal düzeyde ise birinci sıradadır. Biz de akademik kadro olarak bunun haklı gururu içerisindeyiz" dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Abay, "Sizler geçmişte olduğu kadar gelecekte de en önemli alanlardan biri olacak olan tarım ve gıda alanında evrensel bilgilerle donatıldınız. Elde ettiğiniz bilgiler sadece ulusal alanda değil uluslararası alanda da tarım üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında sizlere yol gösterici birer kılavuz niteliği taşımaktadır. Ülkemizin sahip olduğu yüksek tarımsal potansiyelin teknolojik gelişmelerin ışığında en etkili biçimde kullanılabilmesi sizler sayesinde gerçekleşecektir. Bilginin yenilenme hızının yüksek olduğu bu dönemde genç mühendisler olarak bu yenilenmeye ayak uydurabilin ki mesleğinizde ve beraberinde ülkemizde faydalı olun. Son olarak sizler her zaman Ege Üniversitesi ailesinin birer parçasısınız çünkü üniversiteler mezunlarıyla büyür ve gelişirler" diye konuştu.

"Türk tarımına hizmet edecek yepyeni bir kapıyı aralıyorsunuz"

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 64 yıllık geçmişi ile Türkiye'nin ikinci, Ege Bölgesi'nin ilk Ziraat Fakültesi olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Nedim Koşum, "Bilim ve irfan yuvası olan fakültemizde; sizlerden gelen cevherleri işlemeye alıştık.Sizleri, bilgisizlik ve cehalet karşısında çok keskin bir kılıç, vatanını seven, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı, yurtsever, çalışkan, donanımlı, Türk tarımına hizmete hazır birer Tarım Mühendisi, Ziraat Mühendisi olarak yetiştirmeye gayret ettik. Sizler de burada bugün bir kapıyı kapatmıyorsunuz, tam aksine Türk tarımına, bilimine, çiftçisine hizmet etmek adına yepyeni bir kapıyı aralıyorsunuz. Farkınız daim olsun, yolunuz açık olsun. Kapılarımızın size dört yıl boyunca olduğu gibi hep açık olacağını bilin" dedi.

"Asıl hedefimiz Türk tarımını geliştirmek"

Ziraat Fakültesi dönem birincisi Cüneyt Tunçer, "Hayatımızın bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken diğer sayfasını yeni beklentilerle, umutlarla açıyoruz. Yoğun emekler sonucunda başardığımız ve içerisinde bulunduğumuz zaman sürecinde çok emekler harcadığımız, yeri geldiğinde sınavlara çalışmak için uykumuzdan feragat ettiğimiz üniversite yaşamımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu eğitim sürecinde mesleki hayatımıza dair bilgilerin yanı sıra unutulmaz dostluklar da kazandık. Şimdi ise Ege Üniversitesi'nden mezun olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Genç Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları olarak tarımsal kalkınmanın öneminin farkındayız. Bu sebeple bizim asıl hedefimiz Türk tarımın geliştirmek ve dünya standartlarının üzerine çıkarmaktır. Arkadaşlarım ve benim tüm eğitim hayatımızı temsilen sizlerin karşısında konuşmaktan gurur duyuyorum. Üzerimizde emeği geçen hocalarımıza, üniversite çalışanlarına ve ailelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm bazında dereceye giren öğrencilere akademisyenler tarafından başarı belgeleri verildi. Seremoninin ardından tüm öğrencilere diplomaları dağıtıldı ve geleneksel kep atma töreni büyük bir coşku ve mutlulukla gerçekleşti.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde dereceye girenler; Ziraat Fakültesi Birincisi Cüneyt Tunçer, ikincileri Hayat Dinç ve Fuat Çöpoğlu, üçüncüleri ise Okşan Rayman Aydın ile İbrahim Çifterive Serap Sevimler oldu.

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Kaynak: Bültenler