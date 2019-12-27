EU / von der Leyen: Brexit sürecinin uzatılması gerekebilir

27.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:55

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit sürecinin Aralık 2020'ye kadar uzatılması gerekebileceği uyarısını yaptı.

Von der Leyen, Les Echos'a verdiği bir röportajda, "Önümüzdeki kısıtlı zaman konusunda oldukça endişeliyim. Yapmamız gerekenler arasında bir serbest ticaret anlaşması oluşturmanın yanında başka şeyler de var" dedi.

İki tarafından da "bu kadar kısa bir sürede bütün bu müzakerelerin tamamlanıp tamamlanamayacağını düşünmesi" gerektiğini söyleyen von der Leyen, bir ertelemeye daha ihtiyaç duyulabileceğini belirtti: "Bir Brexit ertelemesine daha ihtiyaç duyulup duyulmadığını görmek için, sürecin yıl ortasında yeniden gözden geçirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum."

Birleşik Krallık parlamentosu geçen hafta, söz konusu sürecin daha fazla ertelenmemesini öngören Ayrılık Anlaşması'nın son taslağını onaylamıştı.

Kaynak: DHA